МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Франция давно перестала быть той, что была раньше — теперь она практически находится под контролем мигрантов, заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков на фоне ситуации с мигрантами в Европе. Знак времени. Пушков высказался о фильме про новую гражданскую войну в США

По его мнению, "Франция сегодня — часть Северной Африки и зоны Сахеля". Аргументация у сенатора самая серьезная: "Там (во Франции — прим. ред.) избивают белых подростков и женщин, заваливают Елисейские поля сальными обертками от гамбургеров и стаканами от колы, ненавидят местное население и живут за его счет бесчисленные выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока".

В то же время Пушков указал, что французские власти уже давно не способны контролировать ситуацию, а французы ожидают, что страну подчинят мигранты. При этом сенатор уточнил, что прежняя Франция еще жива в стране Басков, в Перигоре, в Страсбурге и в долине Роны, но не в Париже, Марселе или Ницце.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявлял, что на территории всей страны существуют проблемы с безопасностью в связи с нехваткой правоохранителей.