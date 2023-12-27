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Пушков "превратил" Францию в африканскую страну
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Франция давно перестала быть той, что была раньше — теперь она практически находится под контролем мигрантов, заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков... ПРАЙМ, 27.12.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, россия, алексей пушков, франция, мигранты, оценка
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Франция давно перестала быть той, что была раньше — теперь она практически находится под контролем мигрантов, заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков на фоне ситуации с мигрантами в Европе.
По его мнению, "Франция сегодня — часть Северной Африки и зоны Сахеля". Аргументация у сенатора самая серьезная: "Там (во Франции — прим. ред.) избивают белых подростков и женщин, заваливают Елисейские поля сальными обертками от гамбургеров и стаканами от колы, ненавидят местное население и живут за его счет бесчисленные выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока".
В то же время Пушков указал, что французские власти уже давно не способны контролировать ситуацию, а французы ожидают, что страну подчинят мигранты. При этом сенатор уточнил, что прежняя Франция еще жива в стране Басков, в Перигоре, в Страсбурге и в долине Роны, но не в Париже, Марселе или Ницце.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявлял, что на территории всей страны существуют проблемы с безопасностью в связи с нехваткой правоохранителей.