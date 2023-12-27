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Посол рассказал об актах вандализмов против российских дипломатов в Австрии
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За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий в Австрии неоднократно совершались акты вандализма,... ПРАЙМ, 27.12.2023
общество , новости, австрия, россия, дипломаты, вандализм
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий в Австрии неоднократно совершались акты вандализма, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
"За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий неоднократно совершались акты вандализма. В некоторых случаях австрийским правоохранительным органам даже удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения", — сказал дипломат.
В целом, по его словам, "австрийские власти с должным вниманием относятся к вопросам обеспечения безопасности российских загранучреждений и оперативно реагируют на поступающие сигналы" и обращения российской стороны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.