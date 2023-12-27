МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий в Австрии неоднократно совершались акты вандализма, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. СМИ назвали условие Австрии для поддержки новых санкций против России

"За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий неоднократно совершались акты вандализма. В некоторых случаях австрийским правоохранительным органам даже удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения", — сказал дипломат.

В целом, по его словам, "австрийские власти с должным вниманием относятся к вопросам обеспечения безопасности российских загранучреждений и оперативно реагируют на поступающие сигналы" и обращения российской стороны.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.