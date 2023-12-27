МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Украина потеряет еще больше территорий в случае продолжения конфликта, написал в материале для портала Sohu военный обозреватель Чэнь Си. Шли ложным путем. В Раде выступили против вступления Украины в ЕС и НАТО

"Что Киев может сделать сейчас, так это только вовремя остановить конфликт, чтобы не потерять еще больше земель", — констатировал обозреватель.

Он отметил, что многие в руководстве Украины уже высказывали мнение о необходимости завершения конфликта. В частности, Си напомнил, что секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности полковник Роман Костенко заявлял, что у Вооруженных сил Украины не хватает ресурсов, чтобы добиться успехов на фронте. Лучшим решением, по мнению Костенко, было бы попытаться удержать подконтрольные Киеву территории для минимизации потерь.

Все чаще пресса Запада пишет, что Соединенные Штаты и Евросоюз устали от конфликта на Украине, а поддержка президента Владимира Зеленского ослабевает. Как сообщил телеканала NBC, чиновники США и Европы сегодня уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия переговоров с Россией, включая возможные потери, которые придется понести для достижения договоренности.