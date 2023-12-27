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https://1prime.ru/society/20231227/842681032.html
"Ядерная бомба Киеву". Аналитик ЦРУ предупредил о возможной провокации США
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Соединенные Штаты могут от отчаяния пойти на провокацию, чтобы оправдать передачу Украине ядерного оружия. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал... ПРАЙМ, 27.12.2023
общество , новости, сша, украина, ядерное оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут от отчаяния пойти на провокацию, чтобы оправдать передачу Украине ядерного оружия. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
В частности, он заявил: "Будет некая операция под ложным флагом. <…>. Или другая подлая вещь, которая будет использована, чтобы оправдать в глазах американского народа <…> маленькую ядерную бомбу (для Украины. — прим. ред.)".
Как раз ради этой авантюры, как считает аналитик, президент Украины Владимир Зеленский две недели назад посетил Соединенные Штаты. Макговерн предполагает, что "партия войны" Вашингтона могла вызвать украинского лидера на личную аудиенцию, чтобы поручить ему реализацию плана.
"Американскому народу настолько промыли мозги по поводу России и Путина, что они могут согласиться на такое", — подчеркнул экс-сотрудник ЦРУ.
Заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев ранее отмечал, что заявления о необходимости передать Украине тактическое ядерное оружие "совершенно безответственны". По его мнению, Белый дом не отважится пойти на столь радикальную эскалацию украинского конфликта.