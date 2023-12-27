МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Законы, регулирующие мобилизацию украинцев, нелогичны и жестоки, заявил в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Шли ложным путем. В Раде выступили против вступления Украины в ЕС и НАТО

По его мнению, эти законы "про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол". Вместе с тем Шевченко предупредил: "Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект".

В новом законопроекте по мобилизации, как считает политик, все нацелено на то, чтобы мстить тем, кто не желает воевать. И эта месть нарушает права и свободы украинцев, подчеркнул Шевченко.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник украинское правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Вместе с тем новый закон обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.