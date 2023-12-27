МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты создают на Украине "серую зону" для выращивания наркотической конопли, чтобы компенсировать потерю контроля над наркотрафиком в Афганистане, а президент Украины Владимир Зеленский этому всячески помогает, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Зеленский "забыл" русский язык, заявила Захарова

"После потери контроля над Афганистаном, и, соответственно, мировым наркотрафиком, США продавливают новую серую зону по выращиванию наркотической конопли. Зеленский в эту схему включился сразу, как только пошел в политику. И ему нужна была война, а до этого ему нужно было заставить замолчать оппозицию и оппозиционные СМИ, поскольку в мирное время общественная дискуссия стоила бы ему падения рейтингов и поражения на честных выборах", — написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

По словам политика, это решение было принято заранее на самом верху, и оппозиция в обсуждении участия не принимала. Он также добавил, что полиция, чиновники и военные являются прямыми бенефициарами этой схемы.

Медведчук заключил, что Зеленский всячески пытается ускорить процесс легализации марихуаны на территории Украины, чтобы скрыть проблему наркомании в украинской армии. "Сегодня в трезвом уме и твердой памяти никто за режим Зеленского воевать не хочет. Командиры давно говорят, что все, кто желал воевать, закончились. После мясных штурмов, так называемого наступления, в атаку могут ходить только серьезно накачанные дурью солдаты. Процент наркомании сегодня в украинской армии зашкаливает", — следует из текста публикации.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса был инициирован Зеленским еще в 2020 году и был зарегистрирован в Верховной Раде. В июне 2022 года правительство страны одобрило использование марихуаны в медицинских и научных целях.