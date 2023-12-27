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https://1prime.ru/society/20231227/842687197.html
Песков назвал последствия финансирования Киева
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Евросоюз выделяет денежные средства Киеву, которые нужны ему самому, ведь он переживает тяжелые времена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Эти деньги... ПРАЙМ, 27.12.2023
общество , новости, ес, россия, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Евросоюз выделяет денежные средства Киеву, которые нужны ему самому, ведь он переживает тяжелые времена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Эти деньги выделяются в ущерб экономикам стран Евросоюза, который и так переживает нелегкие времена, эти деньги выделяются в ущерб промышленности стран Евросоюза и в ущерб будущему стран Евросоюза", — отметил Песков.
Так он прокомментировал новый план помощи ЕС в 20 миллиардов евро.
Премьер-министр Венгрии Виктор 15 декабря снова заблокировал пакет помощи Украине на 50 миллиардов долларов. Газета Financial Times сообщала, что Евросоюз готовит план, который позволит выделить Украине средства в обход Будапешта. Согласно идее, страны-члены предоставят гарантии бюджету. чтобы Еврокомиссия разрешила занять для Киева до 20 миллиардов евро.