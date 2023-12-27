МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Евросоюз выделяет денежные средства Киеву, которые нужны ему самому, ведь он переживает тяжелые времена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Новая помощь Киеву от Евросоюза не изменит ход СВО, заявил Песков

"Эти деньги выделяются в ущерб экономикам стран Евросоюза, который и так переживает нелегкие времена, эти деньги выделяются в ущерб промышленности стран Евросоюза и в ущерб будущему стран Евросоюза", — отметил Песков.

Так он прокомментировал новый план помощи ЕС в 20 миллиардов евро.

Премьер-министр Венгрии Виктор 15 декабря снова заблокировал пакет помощи Украине на 50 миллиардов долларов. Газета Financial Times сообщала, что Евросоюз готовит план, который позволит выделить Украине средства в обход Будапешта. Согласно идее, страны-члены предоставят гарантии бюджету. чтобы Еврокомиссия разрешила занять для Киева до 20 миллиардов евро.