МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в рамках заседания государственного совета поручил правительству разработать системные подходы к оплате труда педагогов. Путин продлил право участников СВО на кредитные каникулы

"Я прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Здесь разные подходы есть, я сейчас не буду вдаваться в детали… Они, эти разные подходы, в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов. Нужно двигаться в этом направлении", — отметил российский лидер.

По словам президента, воспитательная работа не должна ограничиваться школой, необходимо сформировать целостную систему наставничества для детей и молодёжи, обязательно задействовать потенциал Сириуса, платформы "Россия — страна возможностей", движение детей и молодежи.

Российский лидер особенно подчеркнул необходимость совершенствования и улучшения системы оплаты труда учителей. Он отметил, что в 2012 году было принято решение о повышении средней зарплаты учителей до уровня среднемесячного трудового дохода в каждом регионе.

Путин отметил, что механизмы оплаты труда педагогов должны быть справедливыми и прозрачными. Главная цель — увеличить доходы учителей в регионах, где они значительно ниже среднего уровня по стране.

Президент заявил, что неравенство в оплате труда учителей между регионами приводит к разрыву в качестве образования и росту дефицита педагогических кадров. Это нарушает принцип равенства образовательных возможностей для детей, заметил он.

Кроме того, президент предложил учредить ежегодную премию "Наставник года". "Звание "наставник" должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество. Я предлагаю учредить и ежегодную премию "Наставник года", — заметил президент.

Глава государства заключил, что каждый регион должен разработать конкретные шаги для повышения престиж наставников.