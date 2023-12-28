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В конгрессе предложили радикально снизить зарплату пресс-секретаря Байдена
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер целый год лгала американцам, уклонялась от вопросов журналистов и нарушала "закон Хэтча", поэтому и зарплата должна быть соответствующей... ПРАЙМ, 28.12.2023
новости, общество , сша, евросоюз, украина, конфликт, стратегия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер целый год лгала американцам, уклонялась от вопросов журналистов и нарушала "закон Хэтча", поэтому и зарплата должна быть соответствующей — 1 доллар в год, заявила конгрессвуман Клаудия Тенни.
"Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу и нарушала "закон Хэтча" (запрещающий госслужащим продвигать партийную политику или влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей — ред.)", — написала Тенни в соцсети Х.
"Вот почему я выступаю за снижение ее зарплаты до 1 доллара в год", — добавила она.