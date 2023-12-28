МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер целый год лгала американцам, уклонялась от вопросов журналистов и нарушала "закон Хэтча", поэтому и зарплата должна быть соответствующей — 1 доллар в год, заявила конгрессвуман Клаудия Тенни. Пресс-секретарь Белого дома убежала с брифинга после вопроса о Байдене

"Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу и нарушала "закон Хэтча" (запрещающий госслужащим продвигать партийную политику или влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей — ред.)", — написала Тенни в соцсети Х.

"Вот почему я выступаю за снижение ее зарплаты до 1 доллара в год", — добавила она.