МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. На фоне бурного обсуждения нового законопроекта о мобилизации в украинских лесах появились партизаны-анархисты, не желающие оправляться на фронт. Об этом на своем YouTube-канале сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Politico: CША "незаметно" меняют стратегию по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря сообщил о просьбе генштаба ВСУ дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. А уже 25 декабря украинское правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки.

Экс-советник в этой связи отметил: "Сейчас появились уже в лесах партизаны-анархисты. Это очень интересное явление, которое будет развиваться. Это мужчины, которые принимают для себя решение жить по Конституции, а не подчиняться этой власти узурпаторов".

Речь, как утверждает Соскин, идет уже о внутренних столкновениях между готовыми идти на фронт, и теми, кто считает это антиконституционным.

Поскольку у ВСУ нет необходимого количества оружия, а власти все равно оправляют людей на смерть, все слова про украинский патриотизм, по мнению экс-советника Кучмы, утратили свое значение.

"Уже сейчас появляются регионы, которые полностью смогут встать в оборону для защиты прав и свобод людей и конституции Украины против антиконституционной власти Зеленского и так называемых слуг народа. Эти регионы не дадут возможности захватить себя, и там никакой мобилизации уже не будет", — пообещал Соскин.

По словам уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, новый законопроект о мобилизации и военной службе содержит нормы, которые ограничивают права граждан, и является антиконституционным.