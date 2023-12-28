МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что многих смертей удалось бы избежать, если бы был принят предложенный им в 2022 году план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.Миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в соцсети X высказал мнение6, что сегодня Белый дом хотела бы рассмотреть план, который предлагал Маск. Маск выразил заинтересованность в запасах аргентинского лития

"Когда Илон в прошлом году обнародовал свой мирный план, сам Зеленский назвал его "пророссийским" и (план — прим. ред.) подвергся резким нападкам со стороны многих на этой платформе. Теперь администрация Байдена хотела бы заключить эту сделку", — отметил Сакс.

Илон Маск прокомментировал это пост одной фразой: "Многих смертей можно было бы избежать".

Осенью прошлого года Маск предложил свой взгляд на урегулирование украинского конфликта с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. В то же план американского предпринимателя предполагал предоставление гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.