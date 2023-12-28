2023-12-28T08:13:14+03:00
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Россиянам рассказали, на сколько подорожал новогодний стол за 2023 год
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Новогодний стол россиян за год подорожал на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского, при этом икра в этом году подешевела, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер... ПРАЙМ, 28.12.2023
общество , потребрынок, бизнес, новости, россия, новый год, инфляция
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Новогодний стол россиян за год подорожал на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского, при этом икра в этом году подешевела, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Стоимость новогоднего стола оценили отраслевые ассоциации и бизнес-объединения. По их данным, новогодний стол будет процентов на 8 дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов – они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо", — рассказала она.
Выросло в цене и отечественное игристое — но не больше, чем на 5%, а оптовые цены на икру даже снизились. "Оптовые цены на икру сейчас ниже, чем в прошлом году, благодаря хорошо проведенной лососевой путине. Икра кеты, например, сейчас в опте на 25% дешевле, чем в прошлом году. В рознице уже тоже есть снижение", — пояснила вице-премьер.
Ранее сообщалось, что, по данным интернет-платормы Lamoda, средняя стоимость женского и мужского образов на Новый год составит 17 тысяч рублей и 15,5 тысяч рублей соответственно.