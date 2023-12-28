МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Медиарынок России предложил пересмотреть подход к регулированию использования "сиротских" произведений, сообщило издание РБК. Россиян предупредили об обмане с помощью музыки

Сообщается, что представители российской медиаиндустрии планируют переработать законопроект, который устанавливает порядок использования орфанных или "сиротских" произведений (тех, чей автор или правообладатель неизвестен — ред.). Авторы поправок призвали называть произведение "бесхозяйным" только в том случае, если на момент признания произведения таковым не истекло 30 лет с момента обнародования. Отмечено, что изменения призваны в первую очередь защтщать права авторов.

Ранее в текущем году в Госдуму был внесен законопроект о выдаче лицензии на использование "сиротских" произведений.

Позднее депутат от франции "Новые люди" Ксения Горячева внесла поправки ко второму чтению проекта. Сообщалось, что работа над текстом поправок велась коллективно с привлечением участников российского медиарынка.

Отмечается, что, в соответствии с поправками, будет уточнена суть понятия "сиротское" произведение. Кроме того, было предложено установить требование, по которому в случае установления хотя бы одного автора или правообладателя, произведение нельзя будет признать "сиротским".