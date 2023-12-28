МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Триста сорок шесть человек стали доверенными лицами Владимира Путина на выборах в марте 2024 года, сказано в постановлении ЦИК России. ЦИК получил уведомление по выдвижению Путина на выборы

"Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 346 человек", — заявила член ЦИК Наталья Бударина.

Согласно постановлению, в число доверенных лиц вошли дирижер Юрий Башмет, врач Леонид Бокерия, артисты Сергей Безруков, Лариса Долина, Shaman (Ярослав Дронов), Николай Цискаридзе, тренер Ирина Винер.

Ранее 20 декабря была зарегистрирована группа избирателей в поддержку Владимира Путина. О своем решении баллотироваться он сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге.

Владимир Путин трижды шел на выборы как самовыдвиженец — в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России".

В 2000 году Путин сообщил о своем участии в выборах 13 января на церемонии вручения ему мантии почетного члена ученого совета юридического факультета СПбГУ. В 2003-м он объявил о намерениях во время прямой линии 18 декабря.

В 2011-м на съезде "Единой России" 24 сентября Путин ответил на предложение Дмитрия Медведева баллотироваться на новый срок. В 2017-м Путин объявил о намерении стать кандидатом 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, отметив, что лучшего места для этого "не найти".