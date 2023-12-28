МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Появление Дональда Трампа в фильме "Один дома 2", по мнению самого экс-президента США, принесло картине успех. Трамп попросил суд отклонить ускоренное рассмотрение запроса об иммунитете

"Это небольшое камео взлетело как ракета, фильм стал очень успешным и до сих пор таким остается — особенно в канун Рождества. Люди звонят мне всегда, когда его показывают… Это камео помогло сделать фильм успешным", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, команда режиссера Криса Коламбуса упрашивала его сняться в эпизоде фильма, и, несмотря на его загруженный график, он согласился.

Однако режиссер утверждает, что Трамп якобы запугивал съемочную группу, чтобы сняться в картине. Бывший президент США, комментируя эту новость, заявил, что спустя более 30 лет эпизод с ним по-прежнему остается в фильме.

Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" является американским рождественским комедийным фильмом, появившемся на экранах в 1992 году. Стал продолжением фильма 1990 года "Один дома". Главную роль в кинокартине сыграл американский актер Маколей Калкин.