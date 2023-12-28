МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Российские власти предоставят студентам возможность стажироваться в малых и средних компаниях в том числе в сфере IT, креативных индустрий и в туризме, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин поручил утвердить паспорта мегапроектов техсуверенитета

"Возможности для стажировок студентов по поручению президента обеспечим в малых и средних компаниях, в том числе в сфере информационных технологий, креативных индустрий, в туризме", — сказал Мишустин на заседании правительства России.

Он добавил, что сейчас начинающие специалисты могут набираться опыта в рамках проекта "Профессионалитет".