2023-12-28T15:28:48+03:00
2023-12-28T15:28:48+03:00
2023-12-28T15:28:48+03:00
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Правительство предоставит студентам стажировку в IT-компаниях
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Российские власти предоставят студентам возможность стажироваться в малых и средних компаниях в том числе в сфере IT, креативных индустрий и в туризме, сообщил премьер-министр... ПРАЙМ, 28.12.2023
общество , новости, россия, it-компании, студенты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Российские власти предоставят студентам возможность стажироваться в малых и средних компаниях в том числе в сфере IT, креативных индустрий и в туризме, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Возможности для стажировок студентов по поручению президента обеспечим в малых и средних компаниях, в том числе в сфере информационных технологий, креативных индустрий, в туризме", — сказал Мишустин на заседании правительства России.
Он добавил, что сейчас начинающие специалисты могут набираться опыта в рамках проекта "Профессионалитет".