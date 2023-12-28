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https://1prime.ru/society/20231228/842700140.html
Правительству напомнили про работу без выходных
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Правительство России работает без выходных, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в преддверии новогодних праздников. Ранее российские власти постановили, что выходные на... ПРАЙМ, 28.12.2023
общество , новости, михаил мишустин, правительство рф, новый год
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Правительство России работает без выходных, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в преддверии новогодних праздников.
Ранее российские власти постановили, что выходные на Новый 2024 год пройдут с 30 декабря по 8 января. Россияне, таким образом, будут отдыхать десять дней.
По словам Мишустина, длинные выходные станут для граждан возможностью отдохнуть, набраться сил, провести время с родными и близкими. При этом он напомнил, что правительство работает без выходных.
"Прошу всех вас, как и в рабочие дни, оперативно решать все возникающие вопросы и в целом по вашим направлениям держать ситуацию на контроле", — подчеркнул премьер.