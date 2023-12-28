МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Правительство России работает без выходных, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в преддверии новогодних праздников. Путин дал совет, как провести новогодние праздники

Ранее российские власти постановили, что выходные на Новый 2024 год пройдут с 30 декабря по 8 января. Россияне, таким образом, будут отдыхать десять дней.

По словам Мишустина, длинные выходные станут для граждан возможностью отдохнуть, набраться сил, провести время с родными и близкими. При этом он напомнил, что правительство работает без выходных.

"Прошу всех вас, как и в рабочие дни, оперативно решать все возникающие вопросы и в целом по вашим направлениям держать ситуацию на контроле", — подчеркнул премьер.