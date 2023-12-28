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Профсоюзы Финляндии объявили о массовой забастовке
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В Финляндии состоятся массовые двухдневные забастовки в промышленных районах Килпилахти и Коккола, в том числе на заводах нефтеперерабатывающей компании Neste, пишет издание... ПРАЙМ, 28.12.2023
общество , новости, в мире, финляндия, забастовки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 дек — ПРАЙМ. В Финляндии состоятся массовые двухдневные забастовки в промышленных районах Килпилахти и Коккола, в том числе на заводах нефтеперерабатывающей компании Neste, пишет издание Helsingin Sanomat (HS).
По данным газеты, в этих районах трудятся около семи тысяч человек. В Промышленном союзе отметили, что причиной забастовок стало недовольство реформами правительства. Рабочие намерены выстроить диалог с финскими властями для поиска компромисса.
В газете отметили, что в ходе забастовок предполагается приостановить работу на заводах Neste в Порвоо и Наантали, химических предприятиях в Уусимаа и Остроботнии. Всего в зоне Коккола работают 16 компаний на 21 производственном объекте, также там находится второй по величине цинковый завод в Европе.
В ответ на забастовки министр экономики Финляндии Вилле Ридман обвинил профсоюзы в эгоизме и незаинтересованности в интересах страны и экономическом росте. Министр занятости Арто Сатонен заявил, что забастовки приведут к значительным издержкам для компаний и негативно скажутся на имидже Финляндии как инвестиционной страны.