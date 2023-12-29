МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Скромный пакет военной помощи США для Украины на $250 миллионов встретили в Киеве с весьма сдержанной благодарностью, сообщает The Washington Post. В правительстве Германии считают, что Венгрия не помешает помощи Киеву

Оценивая этот пакет, включающий главным образом различные боеприпасы и средства ПВО, авторы статьи отмечают, что он поможет разве что закрыть первоочередные потребности фронта, но абсолютно не способен преломить ситуацию на поле боя.

Киевские чиновники, с которыми побеседовало издание, встретили американскую помощь еще более критично. В частности, депутат Рады Егор Чернев, заявил, что эта помощь "годится только для того, чтобы продержать нас еще некоторое время, но не способна изменить ситуацию на поле боя в нашу пользу или даже позволить нам эффективно сопротивляться".

Вместе с тем издание подчеркивает тот факт, что на сегодняшний день никому неизвестно, получит ли Киева новую помощь от своего крупнейшего спонсора, и если получит, то когда именно.

"Если в ближайшее время не будет одобрен полный пакет помощи Украине, будет трудно сдержать Путина", — предупредил Чернев, после чего добавил, что "небольшой пакет помощи" доказывает, что "с поддержкой Украины со стороны США существуют проблемы".

Также украинские чиновники отмечают, что без притока новых средств часть зарплат и соцвыплат уже в январе могут оказаться под угрозой. При этом The Washington Post напоминает, что финансовая помощь только со стороны Соединенных Штатов составляет около трети бюджета Украины.