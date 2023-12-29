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Fria Tider: в Швеции еще никогда не было столько взрывов и перестрелок
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Никогда еще в Швеции не было такого количества взрывов и перестрелок, как в 2023 году, сообщает издание Fria Tider. По информации шведских правоохранительных органов, в 2023 году... ПРАЙМ, 29.12.2023
общество , новости, швеция, преступления, насилие, рекорд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Никогда еще в Швеции не было такого количества взрывов и перестрелок, как в 2023 году, сообщает издание Fria Tider.
По информации шведских правоохранительных органов, в 2023 году в стране было зарегистрировано 496 насильственных преступлений в виде взрывов и расстрелов. Это максимум с 2028 года, когда шведы начали вести статистику такого рода преступлений.
Глава шведской полиции Яле Поляревиус говорит, что в стране идет "война".
"Когда мы находились в эпицентре таких происшествий, это напоминало нам состояние "войны низкой интенсивности", — сказал Поляревиус.
Прогнозы на следующий год, как пишет издание, не утешают — снижения уровня бандитизма никто не ждет.
В заключение Fria Tider приводит слова главы оперативного отдела Национального полицейского управления, который в эфире шведского государственного радио отметил, что как преступники, так и жертвы бандитских преступлений в Швеции становятся все моложе и моложе.