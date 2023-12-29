МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Отказываясь брать на себя ответственность за закон о мобилизации, киевские власти разжигают конфликт внутри страны безо всякой помощи россиян, утверждает бывший народный депутат Украины Игорь Луценко, который в настоящее время служит в ВСУ. Его слова приводит украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Во Франции оценили, насколько Залужный унизил Зеленского

"Никто не берет ответственности за закон о мобилизации, закладывается конфликт в обществе", — предупредил бывший народный депутат, после чего добавил: "Способ продвигаемого законопроекта, способ, которым его обсуждают и пытаются какие-то изменения в него вносить — он мне кажется чрезвычайно таким злокачественным подходом и таким, что может привести к серьезным внутренним проблемам".

"Серьезный внутренний конфликт", причем "без всякой помощи россиян" может разжечь отсутствие объяснений и коммуникации со стороны властей, пояснил Луценко.

"Сейчас фактически решается кто, как и в каком порядке идет гибнуть за Родину. И оказывается, что нет людей, способных взять ответственность (за законопроект о мобилизации — прим. ред.) на себя", — подчеркнул он.

Примечательно, что после выхода законопроекта о мобилизации его начали активно критиковать депутаты из президентской партии "Слуга народа", несмотря на рекомендации отказываться от комментариев и поддерживать линию лидерам фракции. Например, глава экономического комитета Рады и член партии Дмитрий Наталуха предупредил, что в случае принятия закона большая часть украинских граждан оборвет все связи с государством, в результате чего в значительной степени пострадает украинская экономика.