МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Согласно глобальному опросу Gallup International, проведенному в сорока странах мира, в Европе нарастает пессимизм, а Юг и Восток исполнены оптимизма в отношении будущего. Об этом пишет РИА Новости. Справедливый мир невозможен с США, заявил Эрдоган

Как говорится в отчете по итогам исследования, "в среднем двое из каждых пяти опрошенных (39%) по всему миру ожидают, что наступающий год будет лучше уходящего, а один из четырех (26%) придерживается противоположного мнения. 28% ожидают, что год будет таким же, как предыдущий".

При этом отмечается, что полученные в ходе опроса результаты выглядят более оптимистичными, чем те, что показало аналогичное прошлогоднее исследование, "хотя положительная динамика и незначительна".

Между тем аналитики делают по итогам нынешнего опроса вывод, что "мировое общественное мнение уходит во мглу".

"Все меньше стран принимают участие в глобальных опросах. Давно отказался Китай, нет многих стран Южной Америки и Африки, данные по ряду стран, например Украине, трудно считать объективными. Это неслучайно. Идет формирование нового мира, в муках, попытках манипуляций и фальсификаций. Тем не менее общие тенденции уже проявились — зона оптимизма окончательно перешла с Запада на Юг и Восток", — утверждается говорится в отчете.

В России, как подсчитали в Gallup, индекс оптимизма составил минус 9 п.п. против минус 13 п.п. в пандемийные годы, в связи с чем аналитики констатируют, что "по сравнению с предыдущими замерами показатель пошел на поправку". Причем отмечается, что низкий индекс оптимизма в России мог быть реакцией не только на локдаун, но и на "последнюю попытку установления глобализации по западному варианту".

Лидером среди стран-оптимистов стала Саудовская Аравия (+82). Также позитивный заряд был зафиксирован в Индии, Иране, Афганистане, Малайзии, Индонезии, на Филиппинах.

"Европа уже который год не выходит из зоны пессимизма, — говорится в отчете, — особенно сильны негативистские настроения в Боснии и Герцеговине, Италии, Сербии, Болгарии, Португалии, Польше, Австрии".