Чернышенко: упрощение визового режима с дружественными странами прорабатывается
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Правительство России работает над либерализацией визового режима с дружественными странами и созданием условий для привлечения большего числа туристов, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"На правительственном уровне прорабатывается вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными государствами. Но прежде всего мы стараемся создать все условия, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам", — заметил вице-премьер.
Чернышенко также отметил, что Россия обладает огромным потенциалом для развития туризма благодаря своим климатическим зонам, уникальным туристическим маршрутам, памятникам культуры и архитектуры, а также возможностям для отдыха и оздоровления.
Заместитель председателя правительства России добавил, что ранее в рамках стратегической сессии по развитию туризма был утвержден список из 17 приоритетных стран для развития сотрудничества, включая Китай, Турцию, Индию, Вьетнам, Таиланд и Египет.
За 11 месяцев текущего года в Россию приехало около 7,7 миллионов иностранных граждан, в основном туристов из Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Белоруссии и Азербайджана. В 2024 году планируется запуск программы по продвижению российского туристического бренда за рубежом, заключил Чернышенко.
https://1prime.ru/society/20231229/842706226.html