МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Правительство России работает над либерализацией визового режима с дружественными странами и созданием условий для привлечения большего числа туристов, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В Индонезии призвали отменить визы для россиян, пишет СМИ

"На правительственном уровне прорабатывается вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными государствами. Но прежде всего мы стараемся создать все условия, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам", — заметил вице-премьер.

Чернышенко также отметил, что Россия обладает огромным потенциалом для развития туризма благодаря своим климатическим зонам, уникальным туристическим маршрутам, памятникам культуры и архитектуры, а также возможностям для отдыха и оздоровления.

Заместитель председателя правительства России добавил, что ранее в рамках стратегической сессии по развитию туризма был утвержден список из 17 приоритетных стран для развития сотрудничества, включая Китай, Турцию, Индию, Вьетнам, Таиланд и Египет.

За 11 месяцев текущего года в Россию приехало около 7,7 миллионов иностранных граждан, в основном туристов из Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Белоруссии и Азербайджана. В 2024 году планируется запуск программы по продвижению российского туристического бренда за рубежом, заключил Чернышенко.