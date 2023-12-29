СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — ПРАЙМ. Пострадавшие от шторма и урагана в Крыму получили компенсации, сумма которых превысила 800 миллионов рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов. Аксенов оценил объем туристического потока в Крым в 2023 году

"На сегодняшний день общая сумма произведенных компенсационных выплат составляет более 800 миллионов рублей. При этом все граждане, чье имущество было утеряно полностью или частично, уже получили финансовую помощь", — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что выплату компенсаций предполагается завершить к 15 февраля 2024 года. Он также добавил, что граждане, чье имущество пострадало от последствий стихии, подали более 561 тысячи заявлений, из которых 331 тысяча уже получила положительный ответ.

Ранее 26-27 ноября на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".