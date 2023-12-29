2023-12-29T11:06:09+03:00
2023-12-29T11:06:09+03:00
2023-12-29T11:06:09+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231229/842706697.html
В Крыму выплатили компенсации пострадавшим от стихии
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пострадавшие от шторма и урагана в Крыму получили компенсации, сумма которых превысила 800 миллионов рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов. "На сегодняшний день общая... ПРАЙМ, 29.12.2023
общество , новости, россия, крым, выплаты
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/62/842296222.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/62/842296222.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/62/842296221.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/62/842296221.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/62/842296209.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84229/62/842296209.jpg
https://1prime.ru/tourism/20231225/842660125.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — ПРАЙМ. Пострадавшие от шторма и урагана в Крыму получили компенсации, сумма которых превысила 800 миллионов рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"На сегодняшний день общая сумма произведенных компенсационных выплат составляет более 800 миллионов рублей. При этом все граждане, чье имущество было утеряно полностью или частично, уже получили финансовую помощь", — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Аксенов отметил, что выплату компенсаций предполагается завершить к 15 февраля 2024 года. Он также добавил, что граждане, чье имущество пострадало от последствий стихии, подали более 561 тысячи заявлений, из которых 331 тысяча уже получила положительный ответ.
Ранее 26-27 ноября на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".