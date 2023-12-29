2023-12-29T13:10:50+03:00
2023-12-29T13:10:50+03:00
2023-12-29T13:10:50+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231229/842708293.html
В Германии предложили отменить выплаты для неработающих мигрантов
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Германии предложили полностью отменить пособия для мигрантам, которые отказываются работать, рассказало издание Bild. "Если получатель пособия не хочет работать, он будет... ПРАЙМ, 29.12.2023
общество , экономика, мировая экономика, новости, германия, мигранты, пособия
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253144.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253144.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253143.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253143.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253131.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253131.jpg
https://1prime.ru/society/20231213/842548474.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 29 дек — ПРАЙМ. В Германии предложили полностью отменить пособия для мигрантам, которые отказываются работать, рассказало издание Bild.
"Если получатель пособия не хочет работать, он будет получать от государства нуль центов вместо 563 евро в месяц (стандартная ставка с 2024 года)", — пишет издание со ссылкой на словам министра труда Германии Хубертуса Хайля.
Кроме того, инициатива министра предполагает сохранение мигрантам компенсации расходов на жилье, чтобы они не становились бездомными. Хайль предложил правительству ФРГ одобрить предложенные меры до 2 января 2024 года.
"Не должно быть так, чтобы из-за небольшого меньшинства вся система приобрела дурную славу… Поэтому мы ужесточим варианты санкций против тех, кто категорически отказывается (работать — ред.)", — резюмировал Хайль.
Ранее обозреватель РИА Новости отметила, что западные страны больше не могут принимать беженцев, так как испытывают недостаток места и средств для мигрантов. Эксперт сообщила, что Германия наиболее лояльна к беженцам по сравнению с другими странами, но такая тенденция вряд ли продлиться на фоне бюджетного кризиса в стране.