БЕРЛИН, 29 дек — ПРАЙМ. В Германии предложили полностью отменить пособия для мигрантам, которые отказываются работать, рассказало издание Bild. Европа указала украинцам на дверь, пишут СМИ

"Если получатель пособия не хочет работать, он будет получать от государства нуль центов вместо 563 евро в месяц (стандартная ставка с 2024 года)", — пишет издание со ссылкой на словам министра труда Германии Хубертуса Хайля.

Кроме того, инициатива министра предполагает сохранение мигрантам компенсации расходов на жилье, чтобы они не становились бездомными. Хайль предложил правительству ФРГ одобрить предложенные меры до 2 января 2024 года.

"Не должно быть так, чтобы из-за небольшого меньшинства вся система приобрела дурную славу… Поэтому мы ужесточим варианты санкций против тех, кто категорически отказывается (работать — ред.)", — резюмировал Хайль.

Ранее обозреватель РИА Новости отметила, что западные страны больше не могут принимать беженцев, так как испытывают недостаток места и средств для мигрантов. Эксперт сообщила, что Германия наиболее лояльна к беженцам по сравнению с другими странами, но такая тенденция вряд ли продлиться на фоне бюджетного кризиса в стране.