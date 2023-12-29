МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российские ракеты нанесли удар по одному из крупнейших предприятий Украины, сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой". Украина "холодно" отблагодарила США за финансовую помощь

Кривонос отметил, что на одном из государственных порталов Украины были опубликованы данные о контрактах крупного предприятия, а также были названы некоторые другие компании, с которыми взаимодействует организация.

"Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?" — заявил он. Генерал подчеркнул, что служба безопасности страны плохо справляется со своей работой. По его словам, это просто "безобразие".

Министерство обороны России ранее отчиталось, что в течение недели по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями этих ударов стали объекты военно-промышленного комплекса, аэродромы, арсеналы и места дислокации войск.

Российская армия начала атаковать критически важные элементы инфраструктуры Украины, в ответ на теракт на Крымском мосту, ответственность за который лежит на киевских спецслужбах.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что киевские власти, организовав теракт на мосту, поставили себя в один ряд с террористическими группировками, и такие преступления не должны остаться без ответа.