МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Водительские права, которые заканчиваются в 2024 и 2025 годах продлят на три года, отмечается на сайте "МВД медиа". Водительские права на Украине сильно подорожают в январе

"Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года", — указывается в публикации.

МВД отмечает, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых прав, а постановление коснется более пяти миллионов водителей.