2023-12-29T18:30:00+03:00
2023-12-29T18:30:05+03:00
2023-12-29T18:30:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231229/842711898.html
Действие некоторых водительских прав продлят на три года
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Водительские права, которые заканчиваются в 2024 и 2025 годах продлят на три года, отмечается на сайте "МВД медиа". "Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в... ПРАЙМ, 29.12.2023
общество , новости, россия, мвд россии, водительские права
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/73/832687371.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/73/832687371.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/73/832687370.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/73/832687370.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/73/832687369.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83268/73/832687369.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20231228/842702222.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Водительские права, которые заканчиваются в 2024 и 2025 годах продлят на три года, отмечается на сайте "МВД медиа".
"Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года", — указывается в публикации.
МВД отмечает, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых прав, а постановление коснется более пяти миллионов водителей.