МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Россияне поделились списком фильмов и сериалов, которые будут смотреть на новогодние праздники, показал опрос SuperJob, пишет "Газета.Ru".

Опрос показал, что 22% опрошенных будут смотреть советские фильмы и сериалы, среди популярных — "Ирония судьба, или С легким паром!", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Приключения Шурика".

Пятая часть опрошенных (13%) выбрали для просмотра современные зарубежные киноленты, включая серию фильмов "Гарри Поттер" и "Властелин колец". Современные отечественные фильмы и сериалы выбрали 9% россиян, среди выбранных кинолент — "Слово пацана", "Холоп" и "Теща". Зарубежную классику выбрали 8% россиян, а именно "Один дома", "Гринч — похититель Рождества" и "Трудный ребенок".

Около 6% респондентов доверились телепрограмме, а 23% опрошенных не планируют смотреть телевизор в праздники.