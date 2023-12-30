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2023-12-30T23:12:31+03:00
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2023
https://1prime.ru/society/20231230/842715076.html
Россияне рассказали, какие фильмы будут смотреть в новогодние каникулы
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Россияне поделились списком фильмов и сериалов, которые будут смотреть на новогодние праздники, показал опрос SuperJob, пишет "Газета.Ru". Опрос показал, что 22% опрошенных будут... ПРАЙМ, 30.12.2023
общество , новости, россия, кино, новый год
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Россияне поделились списком фильмов и сериалов, которые будут смотреть на новогодние праздники, показал опрос SuperJob, пишет "Газета.Ru".
Опрос показал, что 22% опрошенных будут смотреть советские фильмы и сериалы, среди популярных — "Ирония судьба, или С легким паром!", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Приключения Шурика".
Пятая часть опрошенных (13%) выбрали для просмотра современные зарубежные киноленты, включая серию фильмов "Гарри Поттер" и "Властелин колец". Современные отечественные фильмы и сериалы выбрали 9% россиян, среди выбранных кинолент — "Слово пацана", "Холоп" и "Теща". Зарубежную классику выбрали 8% россиян, а именно "Один дома", "Гринч — похититель Рождества" и "Трудный ребенок".
Около 6% респондентов доверились телепрограмме, а 23% опрошенных не планируют смотреть телевизор в праздники.