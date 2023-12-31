МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Засыпание солью пятна от салата поможет отстирать его в дальнейшем, а если пятно образовалось от вина, то, чтобы справиться с ним, следует залить его лимонным соком, рассказала РИА Новости эксперт производителя экологичных средств Synergetic Ольга Рыжкова. Россиянам рассказали, как снизить вероятность похмелья

Она пояснила, что пятна от салатов являются преимущественно жировыми загрязнениями для выведения которых требуются такие условия, как повышенная температура воды при стирке, использование сухих средств для стирки, то есть порошка, и более длительное воздействие на пятно.

"Если такое пятно появилось на ткани в разгар праздника, для более легкого последующего выведения можно воспользоваться старым народным методом — засыпать область пятна солью. В данном случае она будет выступать адсорбентом и впитает в себя значительную часть жира, а значит пятно не займет большую часть волокон ткани и в последующем от него будет проще избавиться", — рассказала Рыжкова.

Эксперт добавила, что следы от мяса являются преимущественно белковыми и, как правило, идут вместе с красящими и крахмалистыми пятнами от соусов, которые подаются вместе с этими блюдами. Поэтому такого рода пятна ни в коем случае не стоит подвергать высоким температурам во время выведения, иначе они закрепятся на волокнах ткани, и их будет сложно удалить в последующем, предупредила Рыжкова. По ее словам, первая помощь в выведении таких загрязнений — механическое удаление остатков пищи с ткани небольшими соскабливающими движениями.

"Перед тем как постирать вещь с такими пятнами, обязательно обильно смочите область загрязнения водой и оставьте на некоторое время, чтобы область пятна разбухла. После обильно промойте волокна ткани прохладной водой, по необходимости аккуратно потрите область пятна, избавляя ее от остатков загрязнений. Когда большая часть загрязнений смыта, обработайте пятно пятновыводителем с энзимами, оставьте на некоторое время, затем постирайте привычным способом", — уточнила Рыжкова.

В свою очередь винные пятна — красящие, они довольно глубоко проникают в волокна ткани и закрепляются в них, поэтому лучше всего такие загрязнения сразу промывать водой, чтобы они не зафиксировались на ткани. Их можно обрабатывать лимонным соком или его раствором, но ни в коем случае нельзя засыпать содой, иначе такое пятно почти не поддастся выведению в будущем. Также для эффективного выведения такого пятна важно использовать жидкие средства для стирки (гели для стирки и пятновыводители с энзимами), однако они могут поддаваться выведению не с первого раза — тогда следует просто повторить действия по его выведению.

"Существует миф, что пятно от красного вина можно вывести белым, это не так. По большому счету такой способ выведения пятна актуален в том случае, если сразу залить пятно от красного вина белым. По большей мере происходит промывание волокон ткани более светлой жидкостью, но при этом площадь пятна увеличится и избавляться от пятна все равно придется", — заключила эксперт.