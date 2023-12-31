МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Российско-американские отношения истончились до предела по вине Вашингтона, готовность Москвы восстановить полноценный диалог не должна восприниматься как данность, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. Эксперт предупредил об угрозе человечеству из-за "зомби-вируса" в США

"Наша готовность к восстановлению полноценного диалога с США не должна восприниматься как данность", — сказал он.

По словам Лаврова, "российско-американские отношения "истончились" до предела по вине Вашингтона, доктринально оформившего задачу нанести России "стратегическое поражение".

В Москве полагают, что Вашингтон остерегаются "рушить до основания" отношения, но и уважать ее интересы тоже пока не готов, добавил глава внешнеполитического ведомства России.

"Хотя Белый дом пока и остерегается рушить все, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга, американцы пока явно не готовы", — заявил он.

Лавров отметил, что "выйти на формулу мирного сосуществования с взаимодействием в отдельных областях мы сможем только после того, как Вашингтон признает наши коренные национальные интересы и начнет договариваться по-серьезному".

При этом правящие круги США отрицают реалии многополярного мира и по-прежнему мыслят в категориях собственного превосходства и исключительности, добавил глава МИД РФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.