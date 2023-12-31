2023-12-31T11:36:34+03:00
2023-12-31T11:36:34+03:00
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2023
https://1prime.ru/society/20231231/842716337.html
В Сирии беспилотник атаковал американскую военную базу, сообщили СМИ
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Расположенная в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии военная база США была атакована с помощью беспилотника, сообщает телеканал Al Mayadeen. "Беспилотник атаковал... ПРАЙМ, 31.12.2023
общество , новости, сирия, военные базы сша, атаки беспилотников на базы сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Расположенная в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии военная база США была атакована с помощью беспилотника, сообщает телеканал Al Mayadeen.
"Беспилотник атаковал американскую военную базу Румейлан в Сирии", — сказано в сообщении телеканала.
США имеют на территории Сирии 24 военных базы и четыре пункта, которые неоднократно подвергались атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за эти действия США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.