МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Расположенная в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии военная база США была атакована с помощью беспилотника, сообщает телеканал Al Mayadeen. Разорвет страну. Советник Обамы назвал действие, которое уничтожит США

"Беспилотник атаковал американскую военную базу Румейлан в Сирии", — сказано в сообщении телеканала.

США имеют на территории Сирии 24 военных базы и четыре пункта, которые неоднократно подвергались атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за эти действия США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.