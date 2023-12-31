2023-12-31T17:28:17+03:00
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2023-12-31T17:28:17+03:00
2023
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Медведев назвал самую важную задачу для россиян на 2024 год
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У российского народа есть важная задача — сделать 2024 годом окончательного разгрома неофашизма, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что меняются не... ПРАЙМ, 31.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. У российского народа есть важная задача — сделать 2024 годом окончательного разгрома неофашизма, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что меняются не только цифры на календаре, в каждом россиянине произошли значительные перемены, которые позволяют уверенно смотреть в будущее.
"Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача — сделать наступающий 2024 годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России вопреки великой победе наших отцов и дедов", — сказал он в видеообращении.
"В наших руках стабильное и уверенное развитие России, благополучие ее будущих поколений. Мы в ответе за судьбу родины — великой, сильной и процветающей", — добавил Медведев.