МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. У российского народа есть важная задача — сделать 2024 годом окончательного разгрома неофашизма, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год

Он отметил, что меняются не только цифры на календаре, в каждом россиянине произошли значительные перемены, которые позволяют уверенно смотреть в будущее.

"Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача — сделать наступающий 2024 годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России вопреки великой победе наших отцов и дедов", — сказал он в видеообращении.

"В наших руках стабильное и уверенное развитие России, благополучие ее будущих поколений. Мы в ответе за судьбу родины — великой, сильной и процветающей", — добавил Медведев.