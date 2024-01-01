МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Власти Германии начали подсчеты расходов на содержание сбежавших от военной службы украинцев, пишет Frankfurter Allgemeine. Небензя пообещал Киеву и странам Запада "самые плохие новости"

Издание отмечает, что количество украинцев призывного возраста, сбежавших от службы в армии, выросло с 7 до 28 процентов, по официальным данным, в стране их находится около 220 тысяч, однако еще 100 тысяч может пребывать нелегально.

Содержание беженцев обходится Берлину в 3 миллиарда евро и продолжает расти, что сопоставимо с военной помощью Киеву.

По мнению издания, беженцы "могли бы принести пользу" стране. За все время только десять тысяч украинцев прошли военную службу, однако 220 тысяч получили убежище и общегражданское пособие.

"Их (беженцев — прим. ред.) не хватает не только на фронте, где стали заметны признаки усталости, но и в гражданской обороне и пожаротушении", — указывается в материале газеты.

НЕмецкий политик из партии ХДС Родерих Кизеветтер отметил возможность переговоров Берлина и Киева по ситуации с беженцами, заявив, что "было бы полезнее, если бы было правительственное соглашение, в рамках которого мужчины старшего возраста могли бы вернуться на родину без обязательства идти на фронт, а помогать в тылу".