СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — ПРАЙМ. В Крыму назвали обращение Владимира Зеленского к крымчанам в ходе новогоднего обращения к нации "дешевым фарсом", заявил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

"Слова Зеленского — это очередной дешевый фарс и позерство. Все "наши", о которых он говорит, сбежали из Крыма вместе со "сверкающей пятками" украинской армией еще в 2014 году", — заявил Смирнов.

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении охарактеризовал Крым, Донбасс, Луганск, Бердянск, Мелитополь и Мариуполь как "все наши".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией.