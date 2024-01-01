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В Крыму высмеяли новогоднее обращение Зеленского
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В Крыму назвали обращение Владимира Зеленского к крымчанам в ходе новогоднего обращения к нации "дешевым фарсом", заявил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии... ПРАЙМ, 01.01.2024
общество , новости, в мире, россия, крым, обращение, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — ПРАЙМ. В Крыму назвали обращение Владимира Зеленского к крымчанам в ходе новогоднего обращения к нации "дешевым фарсом", заявил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
"Слова Зеленского — это очередной дешевый фарс и позерство. Все "наши", о которых он говорит, сбежали из Крыма вместе со "сверкающей пятками" украинской армией еще в 2014 году", — заявил Смирнов.
Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении охарактеризовал Крым, Донбасс, Луганск, Бердянск, Мелитополь и Мариуполь как "все наши".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией.