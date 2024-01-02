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Макрона обвинили в оскорблении флага в новогоднем обращении
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Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил президента страны Эммануэля Макрона в том, что он в ходе новогоднего обращения к нации оскорбил флаг собственной... ПРАЙМ, 02.01.2024
общество , новости, франция, эммануэль макрон, осквернение флага франции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил президента страны Эммануэля Макрона в том, что он в ходе новогоднего обращения к нации оскорбил флаг собственной страны.
Филиппо возмутился тем, что флаг Франции был отодвинут далеко на задний план.
"Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!" — написал Филиппо соцсети X.
По его мнению, данным жестом Макрон наглядно показал, что ненавидит Францию.
Ранее во время ежегодных обращений флаг страны располагался недалеко от Макрона, при этом в некоторые года рядом с ним находился флаг Евросоюза.