МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил президента страны Эммануэля Макрона в том, что он в ходе новогоднего обращения к нации оскорбил флаг собственной страны.

Филиппо возмутился тем, что флаг Франции был отодвинут далеко на задний план.

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"Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!" — написал Филиппо соцсети X.

По его мнению, данным жестом Макрон наглядно показал, что ненавидит Францию.

Ранее во время ежегодных обращений флаг страны располагался недалеко от Макрона, при этом в некоторые года рядом с ним находился флаг Евросоюза.