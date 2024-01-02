МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил президента страны Эммануэля Макрона в том, что он в ходе новогоднего обращения к нации оскорбил флаг собственной страны.

Филиппо возмутился тем, что флаг Франции был отодвинут далеко на задний план. Во Франции назвали лучший подарок Путину на Новый год

"Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Флаг отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!" — написал Филиппо соцсети X.

По его мнению, данным жестом Макрон наглядно показал, что ненавидит Францию.

Ранее во время ежегодных обращений флаг страны располагался недалеко от Макрона, при этом в некоторые года рядом с ним находился флаг Евросоюза.