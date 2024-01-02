МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Активность мошенников в праздничные дни растет, при этом чаще всего они рассылают фишинговые письма с рекламными предложениями или уведомлениями, рассказал РИА Новости директор по информационным технологиям "EdgeЦентр" Сергей Липов. Россиян предупредили о методах мошенников, использующих QR-коды

"В период праздников интенсивность мошеннической активности значительно возрастает. Одной из наиболее популярных схем является фишинговая рассылка — это когда злоумышленники отправляют письма, например, с рекламными предложениями или уведомлениями будто от надежных источников. Они создают письма, имитирующие официальную переписку с известными брендами, банками или даже государственными структурами", — сказал он.

Липов отметил, что недавно мошенники запустили массовую рассылку, воспользовавшись тем, что Большой театр возобновил продажу билетов на спектакль "Щелкунчик". Была создана фишинговая страница, чтобы красть личные данные пользователей, которые те вводили. При этом адрес веб-сайта, созданного мошенниками, отличался от настоящего лишь одной буквой — слово bolshoi на фейковой странице было написано как bolshoy.

Эксперт порекомендовал внимательно и критично относиться к любой информации из электронных писем. Чтобы снизить риск фишинговых атак, по его словам, нужно игнорировать незнакомых отправителей, не открывать ссылки, указанные в письмах, и не верить слишком выгодным условиям в них. Кроме того, важно убедиться в достоверности адреса сайта в браузере, а для большей надежности — установить антивирусную программу.

Основная цель злоумышленников кража данных, в том числе логинов, паролей и информации о финансах. Для этого они применяют разные методы, в том числе отправляют письма с предложением купить билеты на новогодние елки или в театр по сниженным ценам. Ссылка, которая указана в таком сообщении, как правило, ведет на фейковый сайт, имитирующий настоящий.

В фишинговых письмах могут быть указаны все логотипы и даже подписи, похожие на оригинальные. Обычно в подобных рассылках сообщается о "срочных" проблемах, которые требуют внимания пользователя здесь и сейчас, или об "ограниченных" специальных предложениях.