2024-01-02T15:09:33+03:00
2024-01-02T15:09:33+03:00
2024-01-02T15:09:33+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240102/842723297.html
В Британии зафиксировали рекордный с 1940 года уровень смертности
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Британии зафиксирована рекордная смертность в 2023 году на фоне забастовок работников Национальной службы здравоохранения (NHS), сообщает издание Telegraph. "В 2023 году умерли... ПРАЙМ, 02.01.2024
общество , здоровье, новости, великобритания, смертность в британии, забастовки врачей
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111998.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111998.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111997.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111997.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111985.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111985.jpg
https://1prime.ru/society/20231226/842673488.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. В Британии зафиксирована рекордная смертность в 2023 году на фоне забастовок работников Национальной службы здравоохранения (NHS), сообщает издание Telegraph.
"В 2023 году умерли примерно на 53 тысячи человек больше, чем обычно — это самая высокая цифра для непандемийного года со времен Второй мировой", — пишет газета.
Отмечается, что в прошлом году в Британии была зафиксирована рекордная смертность с 1940 года, если не учитывать пандемийные 2020 и 2021 годы.
По данным издания, в 2023 году медработники страны бастовали 38 дней, что, по мнению экспертов, и способствовало такой высокой смертности.
Telegraph также сообщила, что 3 января младшие медработники начнут "самую длительную" забастовку в истории медицинской службы страны. Британские чиновники заявляют, что на фоне этой забастовки начало года для системы здравоохранения страны станет самым сложным, чем когда-либо.