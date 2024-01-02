МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. В Британии зафиксирована рекордная смертность в 2023 году на фоне забастовок работников Национальной службы здравоохранения (NHS), сообщает издание Telegraph. Британка выиграла в лотерею сотни тысяч фунтов и разочаровалась, пишут СМИ

"В 2023 году умерли примерно на 53 тысячи человек больше, чем обычно — это самая высокая цифра для непандемийного года со времен Второй мировой", — пишет газета.

Отмечается, что в прошлом году в Британии была зафиксирована рекордная смертность с 1940 года, если не учитывать пандемийные 2020 и 2021 годы.

По данным издания, в 2023 году медработники страны бастовали 38 дней, что, по мнению экспертов, и способствовало такой высокой смертности.

Telegraph также сообщила, что 3 января младшие медработники начнут "самую длительную" забастовку в истории медицинской службы страны. Британские чиновники заявляют, что на фоне этой забастовки начало года для системы здравоохранения страны станет самым сложным, чем когда-либо.