МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование против Испанского антидопингового агентства (CELAD) и в срочном порядке потребовало объяснений по поводу того, что организация не наказывала спортсменов за нарушение антидопинговых правил, сообщает Relevo. Палата представителей решила начать расследование по импичменту Байдену

Издание уже писало ранее, что CELAD неоднократно не наказывало спортсменов за нарушение антидопинговых правил в с 2017 по 2022 год при попустительстве WADA. Утверждалось, что CELAD использовала лазейки в бюрократических процедурах. Как сообщалось, одним из спортсменов, который избежал наказания за нарушение допинг-контроля стал экс-капитан сборной Испании по футболу Серхио Рамос.

Представитель WADA заявил изданию, что организация "прекрасно осведомлено о текущих проблемах, связанных с Национальной антидопинговой организацией Испании".

Вместе с тем источник сообщил, что WADA срочно потребовало от CELAD ответа по поводу нарушений и предоставило три месяца на их исправление. В противном же случае WADA пригрозило начать процедуру проверки соответствия CELAD согласно Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее издание писало, что ни один спортсмен Испании за указанный период период не был подвергнут санкциям. При этом WADA не только не приняло мер против практики CELAD, о которой не могла не знать через свою систему ADAMS, но впоследствии даже наградило главу испанского департамента допинг-контроля (DCD) Хесуса Муньоса-Герру. Самого функционера обвиняют в фальсификации государственных документов, за которое частное обвинение требует в общей сложности девять лет лишения свободы со специальной дисквалификацией еще на восемь лет.