МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Российские войска уже победили, но им нужно закрепить результат, заявил в беседе с YouTube-каналу Judging Freedom офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Риттер уточнил, какие города перейдут под контроль России

Он отметил, что "российские военные контролируют ситуацию", после чего спрогнозировал: "Впереди будут еще сражения, но фактически итог предрешен: Россия уже победила, но ей осталось закрепить это".

По словам разведчика, Украина изо всех сил старается втянуть Североатлантический альянс в открытое противостояния с Россией. Именно с этой целью ВСУ идут на провокации. Расчет строится на том, что провокации, наподобие недавнего удара по Белгороду, подтолкнет российские войска к опрометчивым действиям, которые могут привести к интервенции со стороны НАТО. При этом Риттер подчеркнул, что Российская Федерация не поддается на провокации.

"Россия ответила на атаку по Белгороду, — отметил разведчик, — но их действия были ограничены стратегическими и военными целями, не было ударов мести по гражданскому населению".

При этом Риттер напомнил, что украинская армия ранее уже неоднократно атаковала мирное население.

Как ранее сообщало Politico, экс-посол США в НАТО Иво Даалдер допустил, что Украина может проиграть уже в первой половине 2024 года. По его словам, которые передало издание, в Конгрессе США растет напряженность, в частности, из-за представителей Республиканской партии, которые систематически блокируют все усилия Белого дома по предоставлению дополнительной помощи Украине.