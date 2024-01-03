МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Из-за отсутствия сильных лидеров, способных останавливать конфликты войны, а также в связи с нехваткой решительности и сплоченности позиции Запада на мировой арене в 2024 году могут ослабнуть еще сильнее, предсказывает немецкое издание Der Tagesspiegel. Запад шантажировал Сербию, заявил Лавров



Как указывают авторы публикации, сегодня в мире наблюдается глобальный вакуум власти, и в настоящий момент нет ни одной страны, имеющей такое политическое или экономическое влияние, чтобы она была способна определять международную повестку.

"Миру не хватает лидеров, способных прекращать конфликты и войны. Есть даже угроза, что нынешняя ситуация может перерасти в масштабное военное противостояние", — говорится в статье.

В то же время отмечается, что стратегические противники Запада, наоборот, демонстрируют решительность и готовность в случае необходимости использовать силу. Задача этих противников, по мнению авторов, состоит в подрыве существующего миропорядка.

"В западных же государствах не хватает ни решительности, ни сплоченности. Поэтому не исключено, что их позиции ослабнут еще сильнее", — утверждает издание.



Отдельно авторы Der Tagesspiegel отмечают, что выборы президента США в 2024 году станут "еще одним фактором, способным существенно дестабилизировать мировую ситуацию". Результаты этих выборов способен в значительной степени подорвать позиции Соединенных Штатов на мировой арене и, более того, вызвать масштабные внутриполитические потрясения.