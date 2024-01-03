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2024
https://1prime.ru/society/20240103/842725143.html
"Невозможно". В ФРГ резко ответили на высказывание Бербок о России
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Украина не сможет победить Россию в "воздушной войне", заявил немецкий журналист Юлиан Репке, комментируя высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в соцсети X о... ПРАЙМ, 03.01.2024
новости, общество , германия, украина, россия, ракеты, пво, мнение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Украина не сможет победить Россию в "воздушной войне", заявил немецкий журналист Юлиан Репке, комментируя высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в соцсети X о необходимости поставлять Украине как можно больше систем противовоздушной обороны.
Репке подверг сомнению, что предлагаемые главой МИД меры способны что-либо изменить на поле боя в пользу украинской стороны, отметив, что "у Украины закончатся наши ракеты быстрее, чем у Путина закончатся свои".
При этом он объяснил, как, на его взгляд, можно противостоять российским ракетам: "Есть два решения: либо сбивать бомбардировщики до запуска ракет, либо уничтожать их на земле".
"В противном случае воздушную войну над Украиной невозможно выиграть", — подытожил журналист.
Российское руководство неоднократно заявляло, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.