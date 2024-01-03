МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Украина не сможет победить Россию в "воздушной войне", заявил немецкий журналист Юлиан Репке, комментируя высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в соцсети X о необходимости поставлять Украине как можно больше систем противовоздушной обороны. Бербок отвергла идею заморозки конфликта на Украине

Репке подверг сомнению, что предлагаемые главой МИД меры способны что-либо изменить на поле боя в пользу украинской стороны, отметив, что "у Украины закончатся наши ракеты быстрее, чем у Путина закончатся свои".

При этом он объяснил, как, на его взгляд, можно противостоять российским ракетам: "Есть два решения: либо сбивать бомбардировщики до запуска ракет, либо уничтожать их на земле".

"В противном случае воздушную войну над Украиной невозможно выиграть", — подытожил журналист.

Российское руководство неоднократно заявляло, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.