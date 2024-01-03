МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Украина не сможет победить Россию в "воздушной войне", заявил немецкий журналист Юлиан Репке, комментируя высказывание министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в соцсети X о необходимости поставлять Украине как можно больше систем противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Бербок отвергла идею заморозки конфликта на Украине

Репке подверг сомнению, что предлагаемые главой МИД меры способны что-либо изменить на поле боя в пользу украинской стороны, отметив, что "у Украины закончатся наши ракеты быстрее, чем у Путина закончатся свои".

При этом он объяснил, как, на его взгляд, можно противостоять российским ракетам: "Есть два решения: либо сбивать бомбардировщики до запуска ракет, либо уничтожать их на земле".

"В противном случае воздушную войну над Украиной невозможно выиграть", — подытожил журналист.

Российское руководство неоднократно заявляло, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.