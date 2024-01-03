МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский допустил три ошибки, которые привели его к краху, считает лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Запад обвинили в "затяжном поражении" Украины

Первой ошибкой, по словам Медведчука, стал непрофессионализм.

"Зеленский вошел в политику по законам шоу-бизнеса и продолжил свою политику именно по этим законам", — написал он в статье на сайте движения "Другая Украина".

Медведчук полагает, что привлечение во власть людей "якобы из народа" было эффектным с точки зрения шоу, но пагубно сказалось на интересах страны. История показывает, что, как бы ни был плох управляющий класс, его замена на случайных людей ничего не решает, добавил он.

Второй ошибкой Зеленского, по мнению Медведчука, является "переход на нацистскую идеологию".

"Нацизм помогает сделать из недалеких и вороватых "Слуг народа" воинов света, а всех прочих обвиняет в работе на "вселенское зло" в виде Москвы", — пояснил политик.

В качестве третьей ошибки Медведчук назвал переоценку западной помощи. Он полагает, что Зеленский, не обладая профессиональными навыками, искренне считал, что поддержка Запада перекроет все риски противостояния с Россией.

Зеленский начал политическую игру, имея лишь чужие деньги, оружие и идеи, отметил он.

"Сам Зеленский, думая, что, играя на чужое, никогда не проиграет, ошибался. Он проиграл Украину, проиграл ее экономику, государственность; проиграл сотни тысяч жизней простых украинцев, которые погибли в результате его преступной и безумной игры. Поэтому близится час расплаты, который не за горами. За свои ошибки Зеленскому придется заплатить", — заключил Медведчук.