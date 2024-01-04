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Дональд Трамп оспорил недопуск до праймериз в штате Колорадо
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Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо, следует из ходатайства его представителей. "Ходатайство о выдаче... ПРАЙМ, 04.01.2024
общество , новости, сша, дональд трамп, праймериз, суд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо, следует из ходатайства его представителей.
"Ходатайство о выдаче судебного приказа должно быть удовлетворено, решение верховного суда Колорадо отменено в упрощенном порядке", — говорится в обращении к высшей судебной инстанции.
Защита в 34-страничном документе ставит перед Верховным судом США вопрос о том, стало ли исключение Трампа из числа участников первичных выборов республиканского кандидата ошибкой. Адвокаты настаивают, что спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды.
Ранее госсекретарь Колорадо Джена Гризвольд заявила, что Трамп сможет участвовать в праймериз в штате, если решение о его дисквалификации до даты сертификации кандидатов — 5 января — не подтвердит Верховный суд США.