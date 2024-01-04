МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо, следует из ходатайства его представителей. Трамп подал апелляцию на решение о недопуске к праймериз в штате Мэн

"Ходатайство о выдаче судебного приказа должно быть удовлетворено, решение верховного суда Колорадо отменено в упрощенном порядке", — говорится в обращении к высшей судебной инстанции.

Защита в 34-страничном документе ставит перед Верховным судом США вопрос о том, стало ли исключение Трампа из числа участников первичных выборов республиканского кандидата ошибкой. Адвокаты настаивают, что спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды.

Ранее госсекретарь Колорадо Джена Гризвольд заявила, что Трамп сможет участвовать в праймериз в штате, если решение о его дисквалификации до даты сертификации кандидатов — 5 января — не подтвердит Верховный суд США.