МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов предложил обсудить вариант мобилизации в ВСУ с помощью лотереи. "Изолировать Крым". Зеленский рассказал, что хочет от ВСУ

Экс-министр написал в соцсетях: "Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьевку. Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие — нет. И делать так для каждой волны мобилизации. Что вы думаете?"

Как почеркнул Милованов, в Вооруженных силах Украины считают, что внутренних резервов у них недостаточно, в связи с чем идет принудительная мобилизация.

Комментируя это предложение, многие пользователи подвергли экс-министра резкой критике, называли его слова популизмом, предложение — несправедливым, а самого Милованова — разрушителем страны.

Призывные лотереи практиковались, например, в США во время Вьетнамской войны, чтобы придать процедуре видимость справедливости и прозрачности. Розыгрыш, который транслировался по радио и телевидению, случайным образом — при помощи сначала стеклянной чаши, потом — барабанов и 365 или 366 пластиковых капсул — определял порядок призыва в зависимости от даты рождения.

Популярность армейской службы лотереи не спасли: в стране ширилось антивоенное движение, численность "отказников по соображениям совести" в иные годы превышала масштабы призыва, до 100 тысяч молодых американцев уехали за границу, прежде всего в Канаду, чтобы избежать отправки во Вьетнам.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.