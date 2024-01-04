МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Рост наступательных возможностей России сделает 2024 год крайне тяжелым для Украины, заявил в статье для британского портала UnHerd колумнист Арис Руссинос. "Изолировать Крым". Зеленский рассказал, что хочет от ВСУ

В то время как "Россия упрочила наступательный потенциал и переживает экономический бум", западные государства обманули Украину, не нарастив вопреки своим обещаниям выпуск боеприпасов, пишет Руссинос. Массовые поставки оружия и боеприпасов для украинской армии больше не повторятся, подчеркнул он.

Таким образом, Киев оказался в очень опасном положении, констатирует автор, выдвигая в качестве "железобетонного" аргумента тот факт, что сегодня Украина вынуждена принудительно мобилизовать полмиллиона человек, только чтобы удержать оборону. Причем "строптивые призывники", пишет журналист, по понятным причинам воюют значительно хуже, чем высоко мотивированные добровольцы.

Из всего этого Руссинос делает закономерный вывод: "Украине предстоит мрачная и суровая зима. Предстоящий же год грозит оказаться еще страшнее".

Недавно в британском журнале Economist вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявил журналистам, что основной задачей ВСУ в 2024 году станет изолирование Крыма. Правда, украинский лидер не уточнил, каким образом он планирует решить эту непростую для любой армии мира задачу. Вместе с тем Зеленский сообщил, что на востоке украинская армия перейдет к обороне, чтобы защитить крупные города.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Генштаб обратился к нему с просьбой о дополнительной мобилизации 450-500 тысяч человек. Вскоре после этого главком ВСУ Валерий Залужный в беседе с телеканалом "Рада" опроверг президента, сообщив, что военное командование не делало запрос на мобилизацию полумиллиона человек, и, по сути, обвинил Зеленского во лжи.