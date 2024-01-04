МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Американский журнал Military Watch Magazine выбрал десять самых значимых военных событий ушедшего гогда. Примечательно, что среди отобранных эпизодов дважды упоминается разгром западной техники российскими войсками. Госдеп: США не отказываются от "тотальной победы" над Россией на Украине

Первое место — провал широко разрекламированного "контрнаступа" ВСУ. Как отмечают составители рейтинга, главными итогами украинского наступления стали огромные потери в живой силе и технике, а к сегодняшнему дню украинцы столкнулись еще и с дефицитом боеприпасов.

"Многие предостерегали, что неспособность добиться успеха, несмотря на десятки миллиардов долларов, вложенные в укрепление боевого потенциала Украины, всерьез подорвет дальнейшую материальную поддержку военной кампании Киева, особенно со стороны Соединенных Штатов", — пишут авторы, прозрачно намекая, что произошло именно так, как и предсказывали эти "многие".

"Кадры с беспилотников в первые же дни наступления подтвердили уничтожение значительной части высококлассной техники ведущих подразделений ВСУ — в частности, горели немецкие танки Leopard 2А6 и американские боевые машины Bradley", — указывается в статье.

Второе место отдано "началу полномасштабной войны между Израилем и палестинским сектором Газа при активном вмешательстве США".

Самым значимым последствием конфликта, по мнению авторов рейтинга, стало "отвлечение не только внимания Запада, но и поставок боеприпасов от продолжающегося российско-украинского конфликта", что усугубило острую нехватку вооружений в украинской армии.

При этом утверждается, что Израиль в ходе конфликта "столкнулся с серьезным экономическим кризисом, шквалом международной критики и болезненными потерями бронетехники".

На третье место авторы Military Watch Magazine поставили двукратный рост производства китайских истребителей пятого поколения J-20 при торможении в США выпуска истребителей пятого поколения F-35. Одной из главных причин возникновения сложностей у американцев называют дефицит квалифицированных кадров.

Четвертое место — начало гражданской войны в Судане: полномасштабные военные действия между Суданскими вооруженными силами и мятежными Силами быстрого реагирования, также известными как "Джанджавид".

Пятое — удар по репутации западной бронетехники на Украине. Здесь упоминаются потери и немецких Leopard 2A4 и 2A6, и британских Challenger 2, и французских колесных танков AMX-10RC, и американских БМП Bradley. При этом подчеркивается, что поставленные Украине в сентябре американские танки Abrams M1A1, бронированные слабее, чем последние варианты M1A2, стоящие на вооружении американской армии, украинцы держат подальше от фронта, чтобы избежать аналогичного репутационного ущерба ключевой бронетехнике США.

"Поскольку западная бронетехника десятилетиями рекламировалась как ведущая в мире по своим характеристикам, последствия конфликта на Украине могут подорвать репутацию западного ВПК и его возможностей", — говорится в публикации.

Шестое место — удар йеменской коалиции "Ансарулла" по западному судоходству.

После начала палестино-израильского конфликта в противостояние вступила йеменская коалиция "Ансарулла", которая сначала стала наносить удары крылатыми ракетами по объектам Израиля, а потом и по международным судам под флагами Израиля и государств Западного блока в Красном море. США стремятся создать широкую коалицию для ответа Йемену. Однако в Military Watch Magazine считают, что Соединенным Штатам и Великобритании придется действовать в одиночку, поскольку региональные государства их не поддерживают, а среди европейских союзников наблюдается разногласие. При этом в публикации предполагается, что в начале 2024 года конфликт получит дальнейшую эскалацию.

Седьмое место — завершение при посредничестве Китая саудовско-иранской холодной войны, которая длилась десятилетиями и привела к многочисленным конфликтам на Ближнем Востоке. В итоге отношения между Тегераном и Эр-Риядом потеплели, при этом Саудовская Аравия вернула Сирию в состав Лиги арабских государств. Ключевую роль в примирении сторон, подчеркивается в публикации, сыграл председатель Китая Си Цзиньпин.



Восьмое место — двукратное увеличение границы НАТО с Россией с присоединением к альянсу Финляндии.

"Вступление Финляндии, за которой, как ожидается, в 2024 году последует ее соседка Швеция, сплотит под началом альянса все арктические государства, за исключением России, и ляжет дополнительным бременем на российскую оборону в регионе", — говорится в публикации.

На девятом месте оказался первый воздушный бой истребителя пятого поколения F-22 Raptor ВВС США. Этот выбор представляется довольно странным, поскольку речь здесь идет о "сражении" с китайским метеозондом.

F-22 сбил метеорологический шар над Атлантическим океаном ракетой "воздух-воздух" AIM-9 с инфракрасным наведением, чем вызвал " незначительный дипломатический инцидент" и вынудил госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запланированный визит в Пекин.

И десятое место — экономические проблемы и трудности Запада с поддержанием военного присутствия и поставок.



Издание приводит данные американского минфина, согласно которым за истекший финансовый год дефицит бюджета США возрос более чем вдвое и достиг $2,02 триллиона. Как отмечается, поскольку дефицит бюджета только нарастает, к 2028 году ежегодные процентные выплаты по долгу превысят весь бюджет Пентагона.

При этом республиканская оппозицию продолжает блокировать транш военной помощи иностранным союзникам на $106 миллиардов. Из них $61,4 миллиарда предназначаются Украине. Проблема обострилась в связи с резким ростом американского военного присутствия на Ближнем Востоке. Из-за непредвиденной ситуации Конгресс не смог одобрить новый бюджет, и несколько министерств, включая Минобороны, получили только экстренное финансирование.

Подчеркивается, что передача вооружения Украине привела к истощению западных арсеналов, особенно в Евросоюзе, до чрезвычайно низкого уровня.

"Острая нехватка боеприпасов на Украине также серьезно подорвала боевые возможности передовых подразделений на линии фронта, и ситуация лишь усугубилась с масштабным расширением российских арсеналов с начала боевых действий", — заключают авторы публикации.