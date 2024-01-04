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В Европарламенте призвали уничтожить НАТО
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Исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. По его мнению, "Европа окажется в лучшем положении, когда... ПРАЙМ, 04.01.2024
новости, общество , европа, европарламент, нато, мнение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
По его мнению, "Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать". А обосновывается эта мысл тем, что Североатлантический альянс "не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще".
В то же время Уоллес пристыдил своих коллег по Европарламенту, осудив их за то, что они, вторят НАТО и поддерживают войны.
В России неоднократно заявляли, что Североатлантический альянс нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе. При этом в российском МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и с отказом западных держав от курса на милитаризацию континента.