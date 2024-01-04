МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Исчезновение блока НАТО пойдет на пользу Европе, написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины

По его мнению, "Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать". А обосновывается эта мысл тем, что Североатлантический альянс "не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще".

В то же время Уоллес пристыдил своих коллег по Европарламенту, осудив их за то, что они, вторят НАТО и поддерживают войны.

В России неоднократно заявляли, что Североатлантический альянс нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе. При этом в российском МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и с отказом западных держав от курса на милитаризацию континента.