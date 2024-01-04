МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ иностранцев и лиц без гражданства, родившихся и проживавших в Крыму до 18 марта 2014 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев

"Предоставить право обратиться с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации… следующим иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе ранее имевшим гражданство Российской Федерации и оформившим выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке", — говорится в указе.

Отмечается, что среди имеющих такое право — граждане Украины без гражданства какой-либо другой страны, родившиеся и проживавшие в Крыму и Севастополе, но покинувшие их до 18 марта 2014 года. То же самое касается уроженцев Крыма без гражданства, граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих документ, подтверждающий право на пребывание в России или участвующих в госпрограмме по содействию в добровольном переселении в РФ.

Также обратиться за гражданством РФ будут иметь право депортированные с территории Крымской АССР лица, или их потомки.

Кроме того, правом пожать заявление о приёме в гражданство РФ будут наделены граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и имевшие а прошлом гражданство СССР, а также их родители, супруги и дети.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ иностранцев, которые подписали контракт на службу в Вооружённых Силах России, и членов их семей.