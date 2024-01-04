МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Отношения России со странами коллективного Запада в 2024 году останутся непростыми или могут стать ещё напряженнее, а страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки будут питать всё большие симпатии к России, считают опрошенные РИА Новости российские сенаторы. Запад обвинили в "затяжном поражении" Украины

"Отношения со странами Запада в предстоящем году останутся непростыми. В американском Белом доме пока сохраняется администрация, представители которой придумали и последовательно воплощают на практике концепцию стратегического сдерживания России. Она стала одним из символов эпохи Джо Байдена. В большинстве государства так называемой Старой Европы у власти находятся правительства, которые выступают за усиление давления на нашу страну, несмотря на политические, военные и экономически издержки", — сказал в беседе с РИА Новости сенатор, замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

Член комитета Совфеда по международным делам Наталья Никонорова также считает, что отношения с недружественными странами коллективного Запада могут стать ещё более напряженными "на фоне побед России". "Представляется, что экономический кризис в европейских странах усугубится", — добавила она.

Перминов также отметил, что для стран Запада поддержка киевского правительства — это инструмент нанесения России стратегического поражения, от которого они отказаться в один момент не готовы. "Ситуация могла бы измениться, если бы они переосмыслили причины того, что происходит, и, как следствие, начали предметный диалог по комплексу вопросов, касающихся системы безопасности в Европе. Однако пока таких стремлений с их стороны не наблюдается", — заявил Перминов.

Замсекретаря Генсовета "Единой России" также добавил, что огромные расходы стран Запада на украинском направлении при отсутствии каких-либо вразумительных результатов серьёзно подтачивают внутренний консенсус, дальнейшее выделение средств в прежнем объеме уже не находит понимания. "В США вопрос оказания помощи Киеву уже приобрел внутриполитическое измерение. На него в полной мере влияет предстоящая "битва" демократов и республиканцев за пост президента страны и конгресс. В этой ситуации прежний бесперебойный график финансирования, поставок военных материалов может не соблюдаться. Ослабление позиции США будет и уже сказывается на позиции ЕС", — объяснил политик.

Сенатор Никонорова также указала на тот факт, что население недружественных стран получает информацию о России из своих официальных СМИ, которые "сознательно искажают реальность и манипулируют фактами", поэтому задача России — неустанно доводить до сведения гражданского общества объективную информацию о России и её внешней политике.

"Убеждена, что в будущем году Российская Федерация продолжит укреплять свое положение на мировой арене, никакое внешнее давление нам в этом не помешает", — добавила парламентарий, отметив, что позиция России на мировой арене будет отвечать её национальным интересам и направления, отраженным в Концепции внешней политики РФ.

По словам Никоноровой, самым важным и ожидаемым для России событием остаётся выполнение задач СВО по демилитаризации. В США сообщили неприятную новость для Украины

"Вне зависимости от того, когда это произойдет, наша победа, безусловно, окажет огромное влияние на положение дел на международной арене. В этот момент перед нами будет стоять следующая задача — по проведению процесса полной денацификации остатков территории бывшей УССР, недопущения ее существования в формате антироссийского западного проекта", — подчеркнула сенатор.

При этом, по словам законодателя, уже сейчас слышны "отчётливые голоса" некоторых восточно-европейских стран, заявляющих о своих "притязаниях на территории, которые киевский режим считает своими".

"В частности, Польша желает вернуть Галицию, Венгрия — Закарпатье, Румыния — территорию Черновицкой агломерации. То есть, уже сейчас можно предположить, что территория бывшей УССР точно будет сокращаться. Конечно, мы выступаем за то, чтобы у исторических российских земель была возможность вернуться домой", — сказала Никонорова.

Отношения с Китаем, добавила Никонорова, предположительно, останутся в "нынешнем векторе стремительно развивающегося всестороннего сотрудничества". В то же время, существует потенциал у дальнейшего развития отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе, по линии АСЕАН, считает сенатор.

"Страны Ближнего Востока, вероятно, останутся для России востребованными партнерами. Полагаю, что продолжится активное взаимовыгодное сотрудничество по множеству направлений", — подчеркнула Никонорова.

Политик предположила, что в 2024 году сохранится большой потенциал у отношений России со странами Африки и Латинской Америки. В пример она привела проведение Россией крупнейшего форума "Россия — Африка".

"Такая деятельность инициирует возвращение очень хороших, по-настоящему товарищеских горизонтальных связей между структурами гражданского общества. А также способствует укреплению отношений с Африканским континентом в сферах экономики и безопасности", — резюмировала парламентарий.