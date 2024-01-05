МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что польские политики продолжают играть роль главных натовских провокаторов. Польша сохранит запрет на ввоз зерна из Украины

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России.

"Польские политики, несмотря на смену власти, продолжают играть роль главных натовских провокаторов. Они уверенно идут курсом превращения своей страны в первого смертника Запада, желающего сгореть в пламени большой войны. Ведь основным маршрутом таких поставок будет, прежде всего, польская территория", — сказал Мурадов РИА Новости.

По его словам, наверняка Сикорский выражает общее мнение "натовских ястребов, в головах которых вызревают планы доведения конфликта до критической эскалации", чтобы не допустить российской победы на поле боя.

"Для Крыма, как и для других приграничных с бывшей Украиной российских регионов, в том числе находящихся за пределами зоны СВО, предлагаемая Сикорским траектория развития событий несет жизненную угрозу. А потому, как неоднократно указывало российское военное руководство, в повестку дня встанет вопрос о мерах по предотвращению худших сценариев, несущих экзистенциальную опасность для нашей страны", — подчеркнул Мурадов.

При этом, по его словам, пока в штабах НАТО "переваривают" предложения польского министра, режим Зеленского окончательно отдает на заклание украинский народ.